Situatia finala in grupa Romaniei de la Campionatul Mondial de handbal feminin: Ce urmeaza pentru "tricolore"

Spania a invins Muntenegru si a castigat grupa, in timp ce Romania a obtinut o victorie dramatica in fata Ungariei , calificandu-se in extremis in faza urmatoare a competitiei.Dar iata rezultatele complete de vineri:- Kazahstan 30-20 (15-13)- Muntenegru 27-26 (14-14)- Ungaria 28-27 (10-16)Clasamentul final:1. Spania 10p2. Muntenegru 8p3. Romania 6p-------------4. Ungaria 4p5. Senegal 2p6. Kazahstan 0pSpania, Muntenegru si Romania au obtinut calificarea din Grupa C in Grupa Principala II, unde vor mai ajunge si primele trei clasate din Grupa D, anume Rusia, Suedia si Japonia.Nationala noastra va porni cu 0 puncte, dupa ce a pierdut meciurile cu Spania si Muntenegru.Programul Romaniei in Grupa Principala II va fi urmatorul:8 decembrie: vs castigatoare Grupa D (Rusia sau Suedia)10 decembrie: vs locul 2 din Grupa D (Rusia sau Suedia)11 decembrie: vs JaponiaRusia si Suedia joaca de la aceasta ora intr-un meci ce va stabili ierarhia finala din Grupa D.I.G.