Tomas Ryde a fost demis de la nationala Romaniei. Suedezul, un car de nervi cand a primit vestea

Decizia a fost luata de Comisia Tehnica a Federatiei, intr-o sedinta la care a participat si Ryde. Suedezul a venit la sedinta cu o intarziere de trei ore, fapt ce i-a iritat pe oficialii FRH Au fost 7 voturi pentru demitere, 2 impotriva si 2 abtineri, conform Fanatik Prezent in sala, Tomas Ryde a fost un car de nervi cand a aflat ca a fost demis. De altfel, el a fost nervos pe toata durata sedintei si a cerut ca Adi Vasile sa fie dat afara din sala, pe motiv ca in paralel este si antrenor secund la nationala Muntenegrului.Dupa ce a aflat ca va fi demis, Ryde s-a ridicat nervos si a parasit sala vizibil iritat, in timp ce a strigat la angajatii Federatiei: "Vedeti sa nu va bata Muntenegru!"Decizia demiterii lui Tomas Ryde vine dupa parcursul modest al echipei nationale de la Campionatul Mondial din Japonia.Deocamdata nu se stie cine va prelua echipa nationala, dar Adi Vasile a fost o varianta vehiculata recent.C.S.