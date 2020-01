Tomas Ryde lanseaza acuzatii foarte grave, dupa ce a fost demis de la nationala feminina de handbal a Romaniei

Ziare.

Intr-un interviu acordat presei suedeze si citat de ProSport , tehnicianul a dezvaluit cum a decurs sedinta in urma careia a fost destituit.Acesta spune ca membrii Comisiei Tehnice nici macar nu i-au citit raportul pe care l-a trimis dupa Campionatul Mondial de handbal si il acuza pe Gheorghe Tadici ca incearca sa recapete controlul asupra nationalei prin jocuri de culise."Am venit cu Raportul de la Campionatul Mondial, pe care l-am dat tuturor antrenorilor si liderilor federatiei. Am intrebat daca l-au citit, nu au facut-o. Asadar, Cristina Varzaru a trebuit sa citeasca rezumatul de trei pagini. Textul a descris putin ce s-a intamplat la Campionatul Mondial, schimbarile din componenta echipei si cum am crezut ca vom merge mai departe cu echipa nationala. Inainte de a discuta despre viitor, criticile au inceput sa se inteteasca.Bogdan Burcea a sustinut ca am jucat defensiv in mai multe meciuri. Apoi, a inceput sa ma critice Tadici. Ca nu vorbesc si limba romana, ca am fost prea linistit. A urmat apoi o expunere de sapte minute, ca sunt suedez si ca am pierdut cu Suedia, s-a spus ca i-am oferit un loc in turneul preolimpic. Curand, Bogdan Burcea a ridicat mana si a sugerat ca Romania trebuie sa schimbe antrenorul. A propus un vot, in care 11 dintre antrenori trebuie sa-si exprime optiunile. Sapte persoane au votat pentru ca Tomas Ryde sa plece.Am fost condamnat, dar nu am spus nimic. Le-am transmis doar:Am zambit, am dat mana cu presedintele Dedu si apoi am parasit incaperea si am plecat cu un Uber la aeroport.La scurt timp dupa intalnire, in mass-media din Romania a aparut informatia despre plecarea mea, un titlu a sugerat ca eu as fi spus: Nu veti invinge Muntenegru! Mai tarziu le-am scris jucatoarelor pe WhatsApp si sms si le-am explicat ca nu a fost adevarat si ca le doresc mult noroc.Tadici are contacte bune in presa si cu ajutorul ei vrea sa isi recapete puterea si influenta asupra echipei nationale. E vorba de politica. In Romania, handbalul si politicul sunt doua lucruri foarte bine impletite", a afirmat Ryde.Tomas Ryde a fost dat afara de la echipa nationala dupa ce "tricolorele" au avut o prestatie sub asteptari la Campionatul Mondial din Japonia.Federatia trebuie sa numeasca un nou selectioner in cel mai scurt timp, iar acesta are ca sarcina pregatirea turneului preolimpic din Muntenegru.