Tomas Ryde merge in instanta dupa ce a fost demis de la nationala Romaniei: Ne aflam in fata unui vadit abuz

Ryde se considera nedreptatit si anunta, prin vocea avocatului sau, ca merge in instanta.Suedezul invoca faptul ca a fost demis de o comisie care nu avrea dreptul sa faca acest lucru."Aceasta subcomisie face parte din cadrul Comisiei Centrale Tehnico-Metodice care, printre alte atributii, propune spre aprobare Consiliului de Administratie colectivele tehnice ale loturilor nationale de cadeti, juniori si tineret, precum si criteriile si profilul antrenorilor loturilor nationale de cadeti, juniori si iar tineret. Dar... domnul Ryde era antrenorul lotului de SENIOARE!Asadar, ne aflam in fata unui vadit abuz in care o comisie, fara atributii in aceasta directie, il demite pe antrenorul lotului national de senioare. Ma rog, continuand pe acelasi rationament (injust si ineficient), stim deja ca acest Consiliu de Administratie a fost un fel de moasa comunala ceva ani, avand in vedere ca in lipsa unei Comisii Centrale de Apel, intr-o perioada, apelurile erau judecate tot de Consiliul de Administratie. Romania... eterna si fascinanta, nu?!", a spus avocatul Narcisa Ciobanu intr-un comunicat.Ryde a fost demis de la nationala Romaniei din cauza rezultatelor foarte slabe din mandatul sau.Deocamdata nu se stie cine ii va lua locul la carma primei reprezentative.C.S.