Calificare dramatica pentru Gloria Bistrita in sferturile Cupei EHF

Gloria trebuia sa nu piarda la ERD pentru a merge mai departe si a controlat meciul de la un capat la altul, fara a reusi sa se desprinda decisiv, iar pe final a fost la un pas sa fie invinsa.In prima repriza, formatia ardeleana a avut in doua randuri avantaj de doua goluri, 7-5 si 8-6, dar la pauza scorul a fost egal, 12-12. In partea secunda, Gloria a avut aproape permanent avantaj de unu-doua goluri, dar si-a facut singura finalul dificil.La 23-21, jucatoarele antrenate de Horatiu Pasca au ratat doua atacuri consecutive si a incasat doua goluri, iar apoi pe atac arbitrele au dictat fault ofensiv, Ilina fiind eliminata pentru aruncare dupa fluierul arbitrelor, desi decizia nu a fost una clara. Gloria a primit si a doua eliminare, dupa protestele lui Pasca, iar ERD a inscris pentru 24-23, cu 16 secunde inainte de final. Valentina Ardean-Elisei a reusit golul calificarii in ultima secunda.Pentru Gloria au marcat Daniela Ratiu 6 goluri, Valentina Ardean-Elisei 5, Diana Ilina 5, Nicoleta Dinca 3, Laura Pristavita 2, Natalia Vasilevskaia 1, Andreea Tetean 1, Magdalena Paraschiv 1.Golurile echipei gazda au fost inscrise de Jovana Kovacevic 6, Gabriella Toth 4, Alexandra Do Nascimento 4, Laura Szabo 2, Nikoletta Kiss 2, Jelena Lavko 3, Marketa Jerabkova 1, Natalie Schatzl 1, Anett Kisfaludy 1.Meciul a fost arbitrat de grecoaicele Ioanna Christidi si Ioanna Papamattheou, iar delegat EHF a fost suedezul Richard Johansson.In celalalt meci al grupei, MKS Lublin SA a fost invinsa acasa de Odense Handbold cu 33-20.In clasamentul final al Grupei C, Odense Handbold a ocupat primul loc, cu 10 puncte, urmata de CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, 7 puncte, ERD, 6 puncte, MKS Lublin SA, 1 punct. Primele doua clasate s-au calificat in sferturi.