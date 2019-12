Campioana mondiala la handbal feminin a fost aleasa dupa o decizie scandaloasa de arbitraj, lovitura de la 7 metri dictata in ultima secunda. Ce parere au Crina Pintea si Carmen Amariei

Ziare.

com

Dupa 16-13 la pauza, Olanda a pierdut controlul pe final de meci, a fost egalata si chiar putea primi lovitura decisiva la 29-29, in ultimele 30 de secunde, dar atunci ibericele nu au putut marca.Mai erau 8 secunde de atac pentru Olanda, cand Hernandez s-a opus unei repuneri rapide a balonului in joc de catre portarita Wester, facand un baraj cu mainile ca la volei, in fata careului de 9 metri insa si nu in interiorul acestuia.Dar arbitrele, celebrele surori franceze Bonaventure, care au stricat multe jocuri importante la viata lor, inclusiv finala olimpica feminina din 2012, dar nu numai, au considerat ca sportiva spaniola se afla in semicerc in momentul in care a interceptat mingea, acordand asadar doua sanctiuni pe loc, cartonas rosu pentru iberica si lovitura de la 7 metri pentru Olanda.O lovitura pe care, dupa cum se stie deja, Lois Abbingh nu a ratat-o si astfel batavele au devenit in premiera campioane mondiale.Prezente intr-un studio de televiziune, la TelekomSport, la emisiunea ZoomSport, pivotul nationalei Romaniei Crina Pintea, dar si fosta mare jucatoare a tarii noastre, Carmen Amariei , au criticat si ele dur aceasta decizie, considerand-o total eronata.Imagini VIDEO cu faza din minutul 59 din timpul finalei Spania - Olanda le puteti urmari pe acest link