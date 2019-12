Campionatul Mondial de handbal: Marea favorita Franta, in mare pericol. Nu are nici macar o victorie dupa doua jocuri

Ziare.

In prima partida, de sambata, Franta a pierdut cu nationala din Coreea de Sud, scor 27-29, iar duminica dimineata, sportivele din Hexagon au fost egalele Braziliei, scor 19-19, dupa o partida echilibrata.Franta a dominat prima parte totusi, pe care a terminat-o la un avantaj de 3 goluri, 10-7. Fosta campioana mondiala Brazilia, din 2013, a revenit mai montata dupa pauza, iar dupa un final incandenscent, a terminat la egalitate, Franta avand ultimul atac si ultima lovitura libera, cu sansa de a termina victorios acest meci.Danemarca, Germania si Coreea au cate o victorie pana acum, iar Franta si Brazilia au cate un punct doar in doua meciuri. Fetele din America de Sud au pierdut si ele in primul meci, 24-30 cu Germania.Partidele din grupa B au loc la Yamaga. Franta e campioana mondiala din 2017, vicecampioana olimpica din 2016 si campioana europeana en-titre, din 2018.Reamintim faptul ca Romania va evolua in al doilea meci de la Campionatul Mondial cu Senegal, duminica de la ora 11, meci LIVE pe Ziare.com, chiar de Ziua Nationala a Romaniei, 1 decembrie.Citeste si: