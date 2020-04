Colericul Yevgeni Trefilov, uimit de lucrurile gasite in sportul din Romania

Ziare.

Echipele din Romania obisnuiau sa aduca vedete ale handbalului feminin, spre uimirea lui Trefilov, care nu intelegea de unde avem atat de multi bani."Stiti ce intrebare mi-a pus Trefilov, iar martori am vreo 8 persoane. 'Cine a preluat handbalul romanesc? Cum puteti sa sustineti asemenea salarii? E cumva bagata mafia drogurilor, mafia tigarilor, mafia alcoolului?'", a dezvaluit Gheorghe Tadici, conform Gsp Echipele sustinute din bani publici ar putea avea insa viata grea in perioada urmatoare, intrucat finantarea ar putea fi sistata.De altfel, Clubul Sportiv Municipal Bucuresti traverseaza cea mai dificila perioada din istoria sa, situatie in care se afla si celelalte structuri sportive din Romania si din intreaga lume.Ca urmare a amanarii pe termen nelimitat a tuturor competitiilor sportive, hotarari luate de federatiile de specialitate, Clubul Sportiv Municipal Bucuresti a intrerupt activitatea tuturor sectiilor la finalul lunii martie.Decizia va fi suspendata in momentul in care oficialitatile vor ridica starea de urgenta.C.S.