Corona Brasov este la un pas de grupele Cupei EHF, dupa un duel suta la suta romanesc in play-off

Corona a jucat mai bine in primele zece minute ale partidei, dar apoi gazdele au preluat initiativa, intrand la pauza cu un avans de doua goluri, 15-13.Gloria s-a desprins in partea secunda la trei goluri, 18-15, dar Corona a avut un final de meci mai reusit, iar in min. 55 a preluat conducerea, cu 25-24, castigand cu 27-25.Pentru Corona au inscris Sorina Tirca 6 goluri, Ivona Pavicevic 5, Georgiana Ciuciulete 4, Eliza Buceschi 3, Bianca Bazaliu 3, Cristina Laslo 2, Daria Bucur 2, Elaine Gomes Barbosa 2.Valentina Ardean-Elisei a fost cea mai buna marcatoare a echipei bistritene, cu 8 goluri. Au mai marcat Diana Ilina 4, Natalia Vasilevskaia 3, Laura Pristavita 3, Nicoleta Dinca 2, Mariana Costa 2, Daniela Ratiu 1, Bianca Zegrean 1, Teodora Bloj 1.Au arbitrat bosniacii Aleksandar Jovic si Nedim Arnautovic, iar delegat EHF a fost sarbul Boris Vukasinovic.Mansa secunda va avea loc la Brasov, pe 17 noiembrie.