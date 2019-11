Corona Brasov s-a calificat dramatic in grupele Cupei EHF

Ziare.

Corona s-a calificat in grupe desi a fost invinsa de CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, cu scorul de 24-22 (13-11 la pauza), duminica, in mansa secunda a turului al treilea.Echipa din Brasov a mers mai departe gratie golurilor mai multe marcate in deplasare, dupa victoria din tur, scor 27-25 la Bistrita, acum o saptamana.Gloria a condus in aceasta partida si cu trei goluri pe final, 24-21, dar Eliza Buceschi a inscris din aruncare de la 7 metri pentru Corona in ultimele secunde, golul decisiv al calificarii.Pentru brasovence au marcat Eliza Buceschi 5 goluri, Cristina Laslo 4 goluri, Sorina Tirca 3, Bianca Bazaliu 3 etc.Cea mai buna marcatoare de la Gloria a fost Laura Pristavita cu 6 goluri.Cupa EHF a fost castigata in trecutul apropiat si de o formatie din Romania, SCM Craiova, care a trecut atunci de Vipers din Norvegia, actualmente grupare de Champions League, cu care CSM va evolua in grupa principala I.