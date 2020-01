Cum a fost pedepsita echipa din Romania care s-a dopat in masa

Ziare.

''Admite apelul formulat de CSM Corona Brasov. In temeiul art. 21.2. din Regulamentul Disciplinar al FRH , schimba in parte hotararea apelata, in sensul ca sanctioneaza echipa de handbal feminin senioare CSM Corona Brasov cu retrogradarea din Liga Nationala 'Liga Florilor MOL' editia 2019-2020. Mentine in rest celelalte dispozitii ale hotararii atacate. Decizia va fi comunicata partilor dupa motivarea ei'', se arata in comunicatul publicat joi pe site-ul FRH.Intr-un dosar separat, comisia a hotarat sa dea meci pierdut echipei Corona in Cupa Romaniei ''In temeiul art. 21.3. din Regulamentul Disciplinar al FRH, avand in vedere ca judecata in fata Comisiei de Disciplina s-a facut in lipsa partii, care nu a fost regulamentar citata, anuleaza Hotararea nr. 19/ 10.12.2019 a Comisiei de Disciplina si rejudecand cauza pe fond dispune: Respinge exceptia necompetentei generale a organismelor jurisdictionale ale FRH, ca neintemeiata. Respinge exceptia inadmisibilitatii sesizarii Comisiei de Disciplina a FRH, ca neintemeiata. Sanctioneaza echipa de handbal feminin senioare CSM Corona Brasov cu pierderea jocului programat intre CSU Stiinta Bucuresti si CSM Corona Brasov contand pentru saisprezecimile Cupei Romaniei Fan Curier editia 2019-2020 cu scorul de 10-0. Decizia va fi comunicata partilor dupa motivarea ei''.La jumatatea lunii noiembrie a anului trecut, jucatoarele echipei Corona Brasov au fost implicate intr-un caz de dopaj dupa ce au efectuat la clinica IOMED Clinique terapia cu laser de joasa frecventa, interzisa de regulamentele Agentiei Mondiale Antidoping.Ulterior, Comisia Centrala de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal a suspendat provizoriu 18 jucatoare de la Corona Brasov, suspectate ca ar fi folosit terapia cu laser intravenos, interzisa de regulamentul antidoping. Bianca Bazaliu, Daciana Hosu si Cristina Laslo au fost suspendate incepand cu data de 25 noiembrie, Eliza Iulia Buceschi, Daria Bucur, Ana Maria Lopataru, Natasa Nolevska, din 26 noiembrie, Sorina Maria Tirca, Marilena Alexandrina Neagu, Mihaela Diana Popescu, Elena Andreea Patuleanu, Ivona Pavicevic, Viktoriya Tymoshenkova, Andreea Elisa Chiricuta, Andreea Georgiana Ciuciulete, Elaine Gomes Barbosa, Alicia Maria Gogirla, din 29 noiembrie, iar Claudia Eugenia Lacatus si Oana Maria Caprar, din 3 decembrie.Mai tarziu, comisia a decis sa ridice suspendarile jucatoarelor Andreea Elisa Chiricuta si Alicia Maria Gogirla, dupa ce a rezultat ca acestea nu au facut terapie cu laser intravenos.Clubul Corona Brasov a fost exclus din grupele Cupei EHF de Federatia Europeana de Handbal (EHF), dar si din Liga Nationala.