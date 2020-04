Decizii importante luate de Federatia Europeana de Handbal: Dinamo, eliminata din Liga Campionilor! Romania, la EURO 2020

Ziare.

Intrunit intr-o sedinta online pentru a decide soarta competitiilor intrerupte de pandemia de coronavirus, Comitetul Executiv al EHF a decis, printre altele, ca Dinamo sa fie eliminata din Liga Campionilor, iar nationala feminina sa fie calificata la turneul final programat la sfarsitul acestui an.EHF a luat decizia de a anula meciurile din optimile si sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal masculin si de a trimite in Final Four cele mai bine clasate echipe in faza grupelor: Barcelona, Paris Saint-Germain HB, THW Kiel si Telekom Veszprem HC.In consecinta, aventura lui Dinamo, care in runda precedenta a eliminat-o pe Sporting Lisabona si urma sa joace in "optimi" cu PSG, se opreste aici.Totodata, EHF a anulat si calificarile pentru Campionatul European din 2020, urmand a trimite echipele la turneul final pe baza clasamentului de la Campionatul European din urma cu doi.Cum la acea editie ne-am clasat pe locul 4, "tricolorele" vor fi prezente la turneul final organizat in Danemarca si Norvegia.In Liga Campionilor la handbal feminin, unde le avem inca in competitie pe CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea, partidele din sferturi, programate pentru luna iunie, au fost reprogramate pentru luna septembrie.I.G.