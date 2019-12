Dezastru in handbalul feminin: Toate jucatoarele de la Corona Brasov au fost suspendate!

Ziare.

Pedeapsa vine ca urmare a scandalului de dopaj izbucnit in urma cu doua saptamani "Comisia Centrala de Disciplina autosesizata conform art. 9.1 din Regulamentul Disciplinar constata:In data de 25/11/2019 Comisia de audiere a sportivilor si personalului asistent din codul A.N.A.D. a dispus suspendarea provizorie a sportivelor urmatoare, conf. art. 50, alineat 1 din Legea 227/2006:Pentru aceste motive, Comisia Centrala de Disciplina, vazand ca sunt indeplinite conditiile legale, statutare si regulamentare, recunoaste Hotararea Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent si constata ca dreptul de joc in competitiile organizate de F.R.H., A.J.H., A.M.H.B. a sportivelor Bazaliu Bianca Maria, Hosu Daciana si Laslo Cristina este suspendat incepand cu data de 25/11/2019 pana la data stabilita conform Hotararii A.N.A.D.Comisia Centrala de Disciplina autosesizata conform art. 9.1 din Regulamentul Disciplinar constata:In data de 26/11/2019, Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent din codul A.N.A.D., a dispus notificarea sportivelor:in vederea audierii si cercetarii privind utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanta sau metoda interzisa ce constituie o abatere a regulamentelor antidoping si suspendarea provizorie din activitatea sportiva in conformitate cu prevederile art. 50 din Legea 227/2006.Pentru aceste motive, Comisia Centrala de Disciplina, vazand ca sunt indeplinite conditiile legale, statutare si regulamentare, recunoaste Hotararea Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent si constata ca dreptul de joc in competitiile organizate de F.R.H., A.J.H., A.M.H.B. a sportivelor Buceschi Eliza Iulia, Bucur Daria si Nolevska natasha este suspendat, incepand cu data de 26/11/2019 pana la data stabilita conform Hotararii A.N.A.D.Comisia Centrala de Disciplina autosesizata conform art. 9.1 din Regulamentul Disciplinar constata:In data de 29/11/2019, Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent din codul A.N.A.D., a dispus notificarea sportivelor:in vederea audierii si cercetarii privind utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanta sau metoda interzisa ce constituie o abatere a regulamentelor antidoping si suspendarea provizorie din activitatea sportiva in conformitate cu prevederile art. 50 din Legea 227/2006.Pentru aceste motive, Comisia Centrala de Disciplina, vazand ca sunt indeplinite conditiile legale, statutare si regulamentare, recunoaste Hotararea Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent si constata ca dreptul de joc in competitiile organizate de F.R.H., A.J.H., A.M.H.B. a sportivelor Tirca Sorina Maria, Neagu Marilena Alexandrina, Popescu Mihaela Diana, Patuleau Elena Andreea, Pavicevic Ivona, Tymoshenkova Viiktoriya, Chiricuta Andreea Elisa, Ciuciulete Andreea Georgiana, Gomes Barbosa Elaine si Gogirla Alicia Maria este suspendat incepand cu data de 29/11/2019 pana la data stabilita conform Hotararii A.N.A.D.Comisia Centrala de Disciplina autosesizata conform art. 9.1 din Regulamentul Disciplinar constata:In data de 03/12/2019, Comisia si audiere a sportivilor si a personalului asistent din codul A.N.A.D., a dispus notificarea sportivelor:in vederea audierii si cercetarii privind utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanta sau metoda interzisa ce constituie o abatere a regulamentelor antidoping si suspendarea provizorie din activitatea sportiva in conformitate cu prevederile art. 50 din Legea 227/2006.Pentru aceste motive Comisia Centrala de Disciplina, vazand ca sunt indeplinite conditiile legale, statutare si regulamentare, recunoaste Hotararea Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent si constata ca dreptul de joc in competitiile organizate de F.R.H., A.J.H., A.M.H.B. a sportivelor Lacatus Carla Eugenia si Caprar Oana Maria este suspendat incepand cu data de 03/12/2019 pana la data stabilita conform Hotararii A.N.A.D."Agentia Nationala Antidoping suspecteaza ca jucatoarele de la Corona Brasov au apelat la terapia cu laser intravenos, interzisa de WADA.