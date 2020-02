Dezastru pentru Magura Cisnadie in grupele Cupei EHF

Ziare.

com

Duminica, echipa sibiana a fost invinsa pentru a sasea oara, in deplasare de catre trupa maghiara Siofok, scor 34-22 (15-12 la pauza), in grupa B din sezonul actual al Cupei EHF.Magura Cisnadie are 0 puncte si rateaza calificarea in sferturile de finala ale Cupei EHF. Siofok are 10 puncte si a castigat aceasta grupa, mergand mai departe in sferturi.Alaturi de trupa din Ungaria va merge mai departe si echipa din Croatia Podravka, cea care are la aceasta ora 8 puncte, inainte de ultima partida cu Copenhaga.Iata toate rezultatele echipei Magura Cisnadie in Cupa EHF: cu Podravka 26-38 si 29-31, cu Siofok 23-31 si 22-34, si cu Copenhaga 22-33 si 28-33.In grupa C din Cupa EHF, Gloria Bistrita , care a luat locul formatiei Corona Brasov, va disputa ultimul meci duminica de la 18 in deplasare tot in Ungaria, la Erdi. Gloria are nevoie de un punct pentru a merge mai departe, avand 6 puncte in clasament, unul peste Erdi.Lidera grupei e Odense, care e deja calificata, cu 8 puncte.Meciurile din faza grupelor se vor incheia in 9 februarie, iar primele doua clasate in fiecare din cele patru grupe se vor califica in sferturile de finala ale Cupei EHF.