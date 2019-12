Olanda este in premiera campioana mondiala la handbal feminin, dupa un 7 metri primit in ultimele secunde

Ziare.

com

Ultimul gol a venit in ultimele 2 secunde, dupa un 7 metri poate discutabil dictat de surorile Bonaventure, din Franta, dupa ce Ainhoa Hernandez, una dintre handbalistele spaniole, a blocat voluntar repunerea in joc a mingii de catre portarita Wester si a primit si cartonas rosu.Spania a inceput furtunos aceasta finala, cu o tactica desavarsita aleasa de antrenorul iberic Carlos Viveros, care a blocat impecabil atacul olandez. In schimb, ofensiva Spaniei a mers de minune si in minutul 6 s-a ajuns la 6-2, cea mai mare diferenta de scor a primei reprize in favoarea Spaniei.Elevele francezului Mayonnard si-au revenit destul de tarziu. Pollman, apoi Abbingh au inceput sa nu mai rateze de la 9 metri, combinatiile rapide si-au facut aparitia, exact ca in meciul cu Rusia, iar golurile au inceput sa curga.In minutul 16, Olanda a egalat pe tabela, iar finalul de mitan a fost unul stralucitor, cu Olanda facand spectacol si aducand scorul la 3 plus diferenta fata de iberice.Scorul final la pauza a fost 16-13, iar dominarea a continuat si dupa pauza, cand batavele au avut primul atac. Mai mereu, sportivele in alb si portocaliu au fost in avantaj, la 2-3 goluri.Spania si-a revenit totusi in ultimele minute, in minutul 57 a venit la un singur gol in spate. Egalarea a venit poate meritat, Barbosa si Nerrea Pena au facut spectacol, profitand si de o cadere a Olandei, care s-a bazat totusi pe o portarita exceptionala, Tim Wester.Ultimele secunde au decis aceasta finala, una decisa din pacate de surorile Bonaventure. Spania a avut ultimul atac cu 30 de secunde inainte de final, a ratat, apoi Hernandez a blocat repunerea mingii in joc rapida a lui Wester, care stia ca mai sunt 8 secunde pe ceas.A fost un blocaj cu mainile sus ca la volei, Bonaventure a dat rosu pentru iberica si a dictat 7 metri pentru Olanda, cand mai erau pe ceas doar doua secunde.Lois Abbingh, fosta jucatoare de la HCM Baia Mare , a avut sange rece, a marcat si a adus primul titlu mondial pentru Olanda dupa 6 finale de turnee finale ratate consecutiv.Spania rateaza dramatic sansa de a deveni in premiera campioana mondiala, mai multe sportive izbucnind la final in lacrimi pe parchetul japonez.Olanda a devenit campioana mondiala si are un loc asigurat la Jocurile Olimpice, in timp ce Spania, ca si Romania sau Rusia, vor trebui sa treaca de grupele unui turneu preolimpic, intre 19-22 martie.INFO: 7 metri primit de Olanda in ultimele 6 secunde. Plus rosu pentru Ainhoa Hernandez, care a stopat voluntar o faza de gol.Min.58: Martha Lopez de la Valcea egaleaza, e un final dramatic, 29-29!!Min.57: Inca trei minute si tot un gol diferenta pe tabela.Min.56: Spania vine la un singur gol, Spania inca spera, Olanda are atacul, inca 4 minute.Min.52: Doua goluri avans Olanda, 27-25, Spania incearca sa puna presiune.Min.50: Gol din poarta in poarta Spania, Olanda avea poarta goala la aceasta faza, 24-25 acum!!Min.49: Van der Heyden marcheaza abia al doilea gol al zilei, revin batavele la trei goluri pe plus.Min.47: Gol splendid Polman din cadere, dupa cateva minute de inactivitate, 24-21.Min.43: Doar doua goluri mai sunt acum pe tabela, cere time-out Mayonnard, antrenorul Olandei.Min.42: Pena trage bine de la 9 metri, din nou ibericele vin la -3 goluri.Min.40: 22-17 Olanda. Portarita Wester are parte de o accidentare urata. O minge a lovit-o drept in figura, s-a lasat brusc linistea in Japonia..Min.37: Face spectacol Olanda, ramane la plus 4 avantaj.Min.36: Esteba Polman, sotia fostului fotbalist Van der Vaart, mai marcheaza un gol de la distanta, 19-15.INFO: Avem golgheterul CM, Lois Abbingh se numeste, deja 70 de goluri!Min.34: Portarita Wester e admirabila azi! Are deja 8 parade, peste 37 la suta procentaj azi.Min.32: Gol rapid Barbosa si avem 15-17, inceput din nou furtunos de repriza. Abbingh acum e la egalitate pe locul 1 in clasamentul golgheterilor.Min.29: 16-13, ce final de prima repriza are Olanda!Min.28: Fortare Spania, iar acum Olanda se poate duce in premiera la doua goluri avans.Min.26: 13-12, Olanda conduce pentru prima data in acest meci.Min.25: Gol superb Abbingh, al patrulea pe ziua de azi, e egalitate pe tabela.Min.24: Ratare de la 7 metri a lui Pena, Spania are inca un gol avans.Min.22: Gol dupa foarte multe minute de sterilitate, 10-9 Spania!Min.19: Prima eliminare din finala, o olandeza primeste pentru o mana in gat. Arbitreaza celebrele surori Bonaventure din Franta.Min.16: Si iata ca vine egalarea, Olanda reintra in meci. Spania cere primul time-out prin antrenorul Viveros.Min.15: Probleme pentru Spania, care a tot ratat in atac, acum Olanda a venit la un gol si are atacul. Inca un gol minunat Polman intre timp.Min.14: Pohlmann gol superb, torpila de la 9 metri, primul gol dupa a treia incercare pentru ea.Min.10: E 9-6 Spania acum, Nerrea Pena din 7 metri si apoi iarasi Malenstein de pe extrema dreapta au punctat.Min.8: Fosta jucatoare din Romania, de la HCM Baia Mare, Lois Abbingh, puncteaza. Mai are 4 goluri de dat si va deveni golghetera acestui CM.Min.7: Malenstein reduce din handicap pentru batave.Min.6: 6-2 Spania si antrenorul francez al Olandei cere time-out. Elevele sale par buimacite de acest start nebun al ibericelor.Min.5: Van der Hayden arunca mult aiurea si Spania ramane cu avantaj plus 3 pe tabela.Min.4: Gonzalez de la Valcea da gol pe extrema stanga, e 4-2 pentru iberice.Min.3: Barbosa Cabral face spectacol si are deja doua goluri marcate azi.Min.2: Inceput furtunos de meci, cu 3 goluri, Cabral si Malenstein au marcat ultimele doua. Spania arata entuziasmant.13.28: Avem imagini din Japonia, jucatoarele din cele doua tabere s-au salutat la mijlocul terenului, ne pregatim de start.Trebuie spus ca oricare dintre cele doua formatii va fi in premiera campioana mondiala absoluta in handbalul feminin, ambele realizand mari surprize in semifinale. Olanda a trecut in extremis de campioana olimpica Rusia, scor 33-32, in timp ce Spania a dezamorsat bomba, trecand de multipla campioana europeana, mondiala si olimpica Norvegia, cu un scor clar, 28-22.Olanda are argint la CM 2015 si bronz la CM 2017, pierzand si medalia de bronz la Olimpiada de la Rio din 2016. Spania are bronz mondial in 2011, bronz olimpic in 2012 si a fost de doua ori medaliata cu argint la Europene, in 2008 si 2014.Finala mica tocmai s-a incheiat in Japonia, iar acolo Rusia a trecut categoric de Norvegia, scor 33-28:Finala va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookSport.