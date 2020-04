FRH returneaza o parte din banii primiti de la MTS

Ziare.

com

MTS a solicitat fiecarei federatii disponibilizarea unei sume din contractul de finantare pe anul 2020."Ca urmare a adresei nr. 3228/30.03.2020 prin intermediul careia MTS solicita fiecarei federatii, disponibilizarea unei sume din contractul de finantare in vederea redirectionarii pentru finantarea cheltuielilor urgente generate de situatia epidemiologica actuala, se aproba disponibilizarea sumei de 1.000.000 lei din contractul cu MTS, suma impartita pe capitole dupa cum urmeaza: campionat Intern - 40.000 lei, pregatire - 60.000 lei, congrese - 20.000 lei, juniori mici - 650.000 lei, copii sub 9 ani - 200.000 lei, indemnizatii sportivi - 30.000 lei", se arata intr-un comunicat de presa al Federatiei Romane de Handbal.Membrii Consiliului de Administratie al FRH a decis cu unanimitate de voturi si diminuarea salariilor angajatilor indispensabili desfasurarii activitatii, pana la iesirea din starea de urgenta, ceilalti fiind trecuti in somaj tehnic."Se aproba in unanimitate propunerea presedintelui FRH de diminuare a salariilor personalului FRH care este indispensabil continuarii activitatii in aceasta perioada, cu 25%, pana la iesirea din Starea de Urgenta, precum si intrarea in somaj tehnic a restului de personal FRH", precizeaza sursa citata.Federatia Romana de Handbal a primit a doua cea mai mare finantare pentru 2020 din partea Ministerului Tineretului si Sportului, 7.850.000 de lei. In 2019, FRH primise de la bugetul de stat 10.000.000 de lei.