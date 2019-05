Iata ce planuri are noul selectioner al nationalei feminine de handbal

Ziare.

Ryde spune ca nationala noastra a avut evolutii oscilante si ca accidentarile jucatoarelor de baza au contat mult, insa el isi propune acum sa construiasca o echipa puternica inclusiv prin promovarea tinerelor de perspectiva."Am vazut urcusuri si coborasuri. Am vazut ca au contat mult accientarile Cristinei Neagu si Elizei Buceschi. Portarii s-au dezvoltat mult, dar cred ca increderea in propriile puteri pe care o au jucatoarele nu este asa cum ar trebui sa fie.Trebuie sa formam o echipa puternica, in general. Voi incerca sa pun la punct toate compartimentele. Nu este vorba despre presiune, ci despre a construi din nou. Sper sa aduc si jucatoare tinere, pentru ca ele bat la usa si nu mi-e teama sa aduc ce vine din urma", a declarat Ryde pentru Telekom Sport Ryde a fost numit recent selectioner al Romaniei si are ca obiectiv calificarea "tricolorelor" la Jocurile Olimpice de anul viitor.