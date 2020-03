Interviu in presa din Spania cu o sportiva din tara noastra: Romanii nu au inteles ce e starea de urgenta

Ziare.

com

Jucatoarea de la SCM Ramnicu Valcea spune ca romanii nu au inteles cu exectitate ce inseamna starea de urgenta si continua sa iasa din case."Incepand de luni, in Romania a fost decretata stare de urgenta, dar oamenii nu sunt foarte constienti ce inseamna asta si inca stau in aglomeratii", a afirmat Mireya Gonzalez pentru Leonoticias.com Ea a mentionat ca oficialii clubului din Valcea nu au stiut sa ii spuna cand s-ar putea rezolva situatia.Mireya Gonzalez s-a intors in Spania, alaturi de familie, si spune ca s-a izolat in casa in speranta ca situatia va trece rapid."Nu pot sa ies sa alerg sau sa merg la sala de forte, e imposibil. Dupa toate zilele acestea de izolare nu ai cum sa fii in forma si nu stiu cum vom mai putea juca", a adaugat Gonzalez.C.S.