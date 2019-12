Masura radicala in scandalul de dopaj din handbalul romanesc: Corona Brasov, exclusa din campionat!

Ziare.

Potrivit unui comunicat oficial, Corona Brasov a fost descalificata din Liga Nationala cu efect imediat."In baza dispozitiilor Art. 62 alin. 2 din Legea 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, sanctioneaza echipa de handbal feminin senioare a C.S.M. Corona Brasov cu descalificarea si pierderea punctelor obtinute in Liga Nationala, sezonul competitional 2019-2020."Forul roman mai anunta ca oficialii Coronei pot contesta aceasta hotarare in termen de cinci zile"Partile interesate sa introduca Apel au nevoie de motivarea Hotararii Comisiei de Disciplina conform Regulamentului disciplinar art. 13.5). Acestea intra in posesia motivarii hotararii Comisiei de disciplina daca in termen de 3 (trei) zile de la data publicarii dispozitivului pe site, fac cerere de motivare si dovada platii motivarii hotararii. Apelul se poate face in termen de 5 (cinci) zile de la momentul intrarii in posesia hotararii motivate, respectand procedura introducerii Apelului, conform Art. 15.4."Sanctiunea vine la scurt timp dupa ce Federatia Europeana de Handbal a decis suspendarea Coronei din toate intrecerile continentale.Jucatoarele celor de la Corona sunt suspectate ca au apelat la o terapie interzisa in regulamentele antidoping la solicitarea clubului din Brasov.