O mare sportiva a Romaniei s-a retras din activitate

Manea a primit drept cadou de la directorul general al clubului, Gabriela Szabo , un tablou cu tricoul pe care l-a purtat in ultimele sezoane si o placheta.Dupa peste 15 ani de sport la nivel inalt, unul dintre cei mai buni pivoti ai Romaniei a decis sa puna capat carierei si sa-si canalizeze toata energia in incercarea de a avea un copil.''Stiam ca va urma finalul, m-a emotionat acest moment, nu ma asteptam sa primesc acest dar minunat. A fost cea mai mare bucurie cand am venit la CSM, voiam sa vin acasa, nu ma gandeam ca voi face performanta in orasul in care m-am nascut, a fost ceva incredibil sa castig Liga Campionilor. Sper sa fi fost iubita si ca om si ca sportiv, cred ca am fost destul de populara si vreau sa le transmit fanilor ca-i apreciez si le multumesc ca au fost alaturi de noi. Voi veni la toate meciurile CSM-ului, imi va lipsi handbalul, jumatate din viata mi-am dedicat-o sportului. Nu cred ca voi ramane in lumea handbalului, vreau sa fac cu totul altceva, vreau sa invat alte lucruri. Acum, cel mai important este pentru mine familia, sper si imi doresc enorm sa fiu mama'', a spus Oana Manea.Palmaresul sau cuprinde 12 titluri de campioana nationala, 4 Cupe ale Romaniei, 4 Supercupe, un trofeu al Ligii Campionilor (2016), o finala jucata in 2010, Trofeul Campionilor EHF (2007), Cupa Cupelor EHF (2007), medalie de bronz cu echipa nationala la Campionatul Mondial din 2015, medalie de bronz la Campionatul European in 2010, medalie de argint la Campionatul European de junioare in 2003 si de bronz la Campionatul Mondial Universitar in 2008.