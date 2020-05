O sportiva din campionatul Romaniei, testata pozitiv cu noul coronavirus

Ziare.

Tamires Morena Lima a fost testata pozitiv in tara natala si se afla acum la Rio de Janeiro, conform Gsp.ro Oficialii clubului Dunarea Braila au confirmat informatia, dar au refuzat sa faca alte comentarii.Jucatoarea din Brazilia are o stare stabila, dar este nemultumita de faptul ca Federatia Romana de Handbal a decis reinceperea campionatului."Rusine. Este pacat ca Federatia Romana de Handbal pune banii in fata vietii si a sanatatii noastre! Este ridicola ideea de a juca 10 partide in 22 de zile in mijlocul unei crize mondiale: Covid19 . Trebuie sa ne opunem, sa aratam lumii protestul nostru impotriva acestui lucru", a scris Lima pe Instagram.Cei de la Dunarea Braila doreau sa o cheme pe Lima in Romania de urgenta, dar acum nu mai pot face acest lucru.C.S.