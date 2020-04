O sportiva din Spania, indignata de o decizie luata in Romania

Ziare.

com

Campionatul va reincepe pe 31 mai, iar pana pe 27 iunie jucatoarele vor trebui sa dispute 10 meciuri.Marta Lopez afirma ca decizia luata in Romania este inumana si inconstienta."10 meciuri in 22 de zile cu o perioada de pregatire de 15 zile. Pe bune? S-a deranjat cineva sa intrebe jucatoarele daca sunt de acord cu asta? Noi suntem cele care jucam si care ne asumam riscurile accidentarilor. Noi suntem protagonistele si vrem sa jucam din nou, dar nu in aceste conditii!Acum nu meciurile sunt cele mai importante, ci sa avem grija de noi! Cele mai multe ligi au fost anulate", a spus Marta Lopez, conform El Desmarque Meciurile din ligile nationale de handbal din Romania se vor relua fara spectatori.C.S.