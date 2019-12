Presa din Spania da de pamant cu arbitrele din Franta dupa finala Campionatului Mondial: "Arbitrajul fura aurul Spaniei"

Ziare.

com

Pentru a rememora evenimentele, cand mai erau doar 8 secunde de atac pentru Olanda, Hernandez s-a opus unei repuneri rapide a balonului in joc de catre portarita Wester, facand un baraj cu mainile ca la volei, in fata careului de 9 metri insa si nu in interiorul acestuia, asa cum gresit au interpretat arbitrele din Franta.Reluarile TV au aratat clar ca sportiva spaniola se afla in afara semicercului de 6 metri, avand voie sa o incurce pe portarita batava.Dupa aceasta isprava, presa iberica a dat de pamant cu aceste arbitre, iar cotidianul reputat iberic Marca s-a grabit sa titreze pe prima pagina a editiei sale online: "Scandal! Arbitrele fura aurul Spaniei".Si cotidianul AS vorbeste de furt la ultima faza, notand: "au fost 10 secunde dramatice si controversate. A venit o decizie dubioasa, chiar cu suspiciune de hotie, cand s-a acordat aruncarea de la 7 metri in favoarea Olandei, fara ca faza sa fie analizata la reluari", mai adauga presa iberica.In fine, El Mundo Deportivo nota pe prima sa pagina: "In cel mai crud mod posibil", referindu-se la modul dramatic in care au pierdut printre degete ibericele medalia de aur.Surorile Bonaventure nu se afla la prima "isprava" de acest gen. In 2012, in finala pentru aurul olimpic, ele au dezavantajat clar Muntenegru in disputa cu Norvegia.Citeste si:Spania a bifat la aceasta editie de CM, a doua medalie mondiala din istorie, dupa bronzul din 2011, editie desfasurata in Brazilia.D.A.