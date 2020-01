Prima victorie pentru Gloria Bistrita in grupele Cupei EHF

Ziare.

Gloria venea dupa doua egaluri si un esec si a obtinut acest succes dupa un final cu accente dramatice.Formatia ardeleana a controlat prima repriza, in care Odense a condus doar in doua randuri, cu 9-8 si 11-10, insa Gloria a intrat in avantaj la pauza, cu 13-12.Odense a condus o singura data, cu 20-19, in timp ce Gloria a avut trei goluri in plus pe tabela, 16-13 si 23-20, castigand cu 25-23.Golurile formatiei bistritene au fost reusite de Natalia Vasilevskaia 8, Mariana Costa 6, Daniela Ratiu 5, Nicoleta Dinca 3, Valentina Ardean-Elisei 2, Laura Pristavita 1.Pentru Odense au inscris Freja Cohrt Kyndboel 7 goluri, Cornelia Nycke Groot 4, Trine Ostergaard Jensen 4, Stine Jorgensen 2, Ingvild Kristiansen Bakkerud 2, Nadia Offendal 2, Mie Enggrob Hojlund 1, Kathrine Brothmann Heindahl 1.In meciul tur, Odense se impusese cu 25-19.Au arbitrat turcoaicele Pinar Unlu Hatipoglu si Mehtap Simsek, iar delegat EHF a fost grecul Stepan Partemian.In alt meci, ERD (Ungaria) a dispus cu 29-23 de MKS Lublin (Polonia), in deplasare.In clasament, ERD ocupa primul loc, cu 7 puncte, urmata de Odense, 6 puncte, Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, 4 puncte, MKS Lublin, 1 punct.Meciurile din penultima etapa vor avea loc pe 1 februarie, Odense Handbold - ERD, si pe 2 februarie, CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud - MKS Lublin.