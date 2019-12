Primele explicatii oficiale dupa scandalul anului din handbalul romanesc: Antrenorul a izbucnit in plans

Ziare.

Antrenorul formatiei brasovene, Ion Craciun, a inceput chiar sa planga in fata jurnalistilor.Tehnicianul sustine ca decizia de a le duce pe handbaliste la tratamentul interzis i-a apartinut medicului clubului, care a profitat de un moment in care toata conducerea tehnica era plecata."Eu am tinut foarte mult la grupul acesta. Am lasat doctorului in saptamana care urma, sa se faca o recuperare foarte buna. Am primit un telefon si mi s-a spus ca el a gasit o clinica unde poate sa faca o recuperare speciala. I-am zis ca nu vreau sa faca vreo tampenie, sa nu se bage unde nu trebuie, sa incerce sa-si faca treaba si pentru ca eu eram chiar in timpul cursului cand am primit telefonul, i-am zis sa mearga la conducerea clubului. Nu era nimeni, pentru ca toti eram plecati, si eu, si doamna Tirca si antrenorul secund.L-am trimis la domnul presedinte. Nu stiu ce a facut sau ce nu a facut, dar sunt convins ca daca eram aici si mergeam sa vad, pentru ca nu stiam nici eu procedura asta. Am intrebat 10 doctori dupa aceea, doctori, si habar nu aveau", a spus antrenorul brasovencelor la Telekomsport.Presedintele Coronei, Liviu Dragomir, sustine ca isi va prezenta demisia dupa intreg scandalul si afirma ca scoaterea echipei din toate competitiile nu este normala."In niciun caz nu ne-am dorit sa facem lucruri interzise, in niciun caz nu ne-am dorit sa punem intr-o lumina proasta o echipa unde s-a muncit, unde s-a depus foarte multa energie, suflet. Eu o sa-mi prezint demisia, e firesc, pentru ca lucrurile s-au intamplat in mandatul meu si asa trebuie sa se intample" a spus Dragomir.Corona Brasov a fost exclusa din toate competitiile, iar jucatoarele suspendate provizoriu dupa ce s-a aflat ca lotul a fost supus unei terapii interzise de reglementarile antidoping.Sportivele au efectuat o terapie cu laser intravenos in cadrul unei clinici din Brasov la indemnul medicului clubului, iar Agentia Nationata Anti Doping a intrat pe fir si a demarat o ancheta.Astfel, Corona a ajuns dintr-o echipa cu pretentii la podium si calificata in fazele superioare ale cupelor europene la o formatie virtual desfiintata dupa acest scandal.