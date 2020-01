Rezultatele inregistrate in ziua a treia la Europenele de handbal masculin. Victorii la limita pentru Ungaria si Islanda

Ziare.

A fost o zi plina de meciuri frumoase, unele dintre ele terminandu-se la limita sau fiind chiar decise in ultimele secunde, asa cum a fost cazul la intalnirea Ungaria - Rusia.Dupa o prima repriza echilibrata, terminata cu un avantaj fragil pentru vecinii nostri, 14-13 pentru Ungaria, maghiarii au avut si patru goluri avans in partea secunda, dar finalul a fost unul dramatic.S-a intrat cu un singur gol avans pe tabela in ultimele 60 de secunde, avans pentru Ungaria. Rusii au ratat ultimul atac, iar Ungaria s-a impus cu 26-25.Spania e prima echipa calificata in grupele principale de la Campionatul European de handbal, dupa o victorie clara in fata Germaniei, scor 33-26, Spania intrand in aceasta editie din postura de campioana en-titre.In duelul codaselor din grupa C, Olanda nu a avut vreo emotie cu Letonia, obtinand o victorie facila, scor 32-24.O surpriza a zilei a fost oferita de Islanda, care a trecut de dubla campioana europeana Danemarca, scor 31-30, un meci decis practic in ultimele minute, dupa o inclestare extrem de echilbrata.In fine, in grupa A, Croatia a trecut la scor de Belarus, 31-23, dupa ce ex-iugoslavii au avut chiar si 10 goluri avans pe tabela, iar Muntenegru a obtinut prima victorie de la EURO dupa ce au invins vecina Serbia, 22-21, dupa ce vecinii nostri au avut si 3 goluri avans pe tabela.Iata rezultatele zilei de la EURO 2020:Intregul turneu final este televizat pe DigiSport. Romania nu s-a calificat la aceste Europene.Citeste si: