Romania are o noua adversara in turneul de calificare la Jocurile Olimpice

Federatia Internatioanala de Handbal (IHF) a anuntat ca reprezentativa Coreei de Nord s-a retras din competitie si ca a fost inlocuita cu nationala Kazahstanului."Federatia de Handbal din Coreea de Nord a informat IHF saptamana trecuta cu privire la decizia de a se retrage din competitie, asa ca am apelat la prima alternativa", se arata intr-un comunicat oficial Kazahstanul va ajunge astfel in turneul preolimpic gazduit de Muntenegru la care vor mai participa Romania si Norvegia.Primele doua clasate in clasamentul final al acestui turneu vor obtine calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokio.M.D.