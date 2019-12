Romania, la Mondialul de handbal feminin: Iata cand se vor juca meciurile din Grupa Principala

Ziare.

Plasata in Grupa Principala 2, reprezentativa noastra va mai disputa trei partide in incercarea de a obtine o calificare incredibila in semifinale."Tricolorele" au parte de o zi de pauza, dupa care vor infrunta reprezentativa Rusiei duminica dimineata. Partida va incepe la ora 08:00, ora Romaniei.Mai departe, marti, de la ora 13:30, jucatoarele noastre vor intalni Suedia pentru ca ultima partida din aceasta faza sa fie cea cu gazda Japonia, miercuri de la ora 11:00.Toate partidele vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.Iata cum arata clasamentul Grupei Principale 2 inaintea acestor partide:1. Spania 4 p2. Rusia 4p3. Muntenegru 4p4. Suedia 2p5. Romania 0p6. Japonia 0pRomania si Japonia pornesc cu zero puncte pentru ca nu au reusit sa castige in fata celorlalte doua formatii care s-au calificat din grupele lor preliminare.M.D.