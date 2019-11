Scandalul ce zguduie handbalul romanesc s-ar putea extinde: Urmeaza fotbalul?

Ziare.

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping, Cristi Balaj, sustine ca sunt indicii clare ca si alti sportivi ar fi apelat la procedura interzisa folosita de handbalistele de la Corona Brasov."Poate exista un semn de intrebare si acolo (la fotbal - n.red.). Ca s-a folosit si in alte sporturi decat handbal, semnale exista. Disciplinele sportive nu am sa le spun in acest moment. Posibilitate exista sa fie si la dans sportiv, si la fotbal, si la baschet.Certific ca exista informatii si despre alte discipline sportive, certific acest lucru. Posibilitatea poate sa fie legata de diferite discipline sportive care cluburi in sau in preajma judetului Brasov", a spus Balaj la Telekom Sport.Trei handbaliste ale celor de la Corona Brasov au fost excluse din lotul echipei nationale cu putin timp inainte de plecarea spre Campionatul Mondial din Japonia dupa ce ANAD a informat federatia de profil ca sunt suspecte intr-un caz de dopaj.Sportivele sunt suspectate ca au apelat la o terapie cu laser intravenos, procedura interzisa de Agentia Mondiala Anti Doping.In timp ce acest caz este in cercetare, apar informatii ca si alti sportivi, de la alte discipline, au apelat la aceasta terapie.M.D.