SCM Craiova, Corona Brasov si Magura Cisnadie si-au aflat adversarele din cupele europene

SCM Craiova, care a beneficiat de un wild card pentru a participa in competitia pe care a castigat-o in 2018, va incepe in primul tur a Cupei EHF, contra formatiei italiene Jomi Salerno. Primul meci va avea loc in Banie, pe 7 sau 8 septembrie, iar returul in Peninsula (14-15 septembrie).In turul secund, SCM Craiova va infrunta formatia norvegiana Tertnes Bergen, prima partida fiind programata in deplasare, pe 12 sau 13 octombrie, iar mansa a doua la Craiova, pe 19-20 octombrie.Corona Brasov va intalni in turul secund al Cupei EHF castigatoarea dintre Super Amara Bera Bera (Spania) si LK Zug Handball (Elvetia) . Echipa de sub Tampa va fi gazda in primul meci.Magura Cisnadie va juca in runda a doua impotriva castigatoarei dintre HC Galiceanka Lvov (Ucraina) si Azeriol Baku (Azerbaidjan), primul meci urmand sa aiba loc pe teren propriu.CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud este calificata direct in turul al treilea al competitiei.