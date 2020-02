SCM Ramnicu Valcea, victorie importanta intr-o deplasarea grea din Champions League

Ziare.

SCM Ramnicu Valcea a invins duminica, in deplasare, formatia suedeza IK Savehof, scor 23-17, dupa o prima repriza furtunoasa, terminata cu scorul de 15-7.A fost al doilea meci din grupa principala II a Ligii Campionilor, dupa ce in prima faza, SCM a invins Krim Ljbljana, cu 31-16.Liscevici a fost omul meciului in echipa noastra, cu 5 goluri reusite in Suedia. In urma rezultatului, SCM Ramnicu Valcea aduna 4 puncte si este pe locul 4 in prezent, ultimul care asigura calificarea in sferturile de finala.Campioana Romaniei va avea urmatorul program in grupa II: SCM - Gyor (8 februarie), Krim - SCM (22 februarie), SCM - IK Savehof (29 februarie) si Gyor - SCM (7 martie).Tot duminica, CSM Bucuresti a invins lidera grupei principale I, Metz, din Franta, scor 32-27, in Sala Polivalenta din Bucuresti, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Reamintim ca gruparea campioana a Romaniei a inceput grupa sa principala cu 0 puncte.