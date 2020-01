Se cunosc primele doua semifinaliste de la Campionatul European de handbal

Ziare.

com

Croatia si cu Spania merg in semifinale la Campionatul European, cu doua etape inainte de finalul grupelor principale, dupa evolutii mai mult decat incantatoare.Ex-iugoslavii au invins sambata Germania cu 25-24, un meci pe muchie de cutit, terminat la un singur gol avantaj pe tabela pentru baietii in alb si rosu. Croatii au fost condusi la pauza de germani cu 14-11.Spania a trecut si ea destul de lejer de Austria, scor 30-26, iar acum ambele nationale nu mai pot pierde calificarea, avand 6 puncte, 4 peste urmaritoarele Germania si Austria, fara sanse de calificare mai departe.In al treilea meci de sambata de la EURO, Belarus a invins Cehia cu 28-25.Cele mai importante faze VIDEO de sambata de la Campionatul European pot fi urmarite pe acest link Duminica este programata o noua etapa in grupa principala II, cu meciurile Portugalia - Islanda, Slovenia - Ungaria si derbiul Norvegia - Suedia.In clasament, Slovenia si Norvegia sunt lidere cu 4 puncte, urmate de Portugalia si Ungaria cu doua puncte, in timp ce Islanda si Suedia sunt codase, cu 0 lungimi.Intregul turneu final este televizat pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.