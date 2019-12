Selectionerul Romaniei da vina pe arbitraj dupa infrangerea cu Rusia

Ziare.

com

Tehnicianul spune ca brigada de arbitri a schimbat nivelul in repriza secunda, atunci cand adversarele noastre au reusit sa faca diferenta."Felicitari Rusiei si antrenorului Martin Ambros. Au castigat si nu exista niciun dubiu in privinta victoriei. Au avut mai multa energie. Am jucat foarte bine in fata Annei Sen si a Vyakhirevei in prima repriza. Nu am jucat foarte bine in atac, dar a fost 10-10 si aveam ceva sperante ca vom reusi.Mi s-a parut ca s-a schimbat nivelul arbitrajul in a doua repriza, au fost cateva situatii in care nu s-au descurcat deloc, trebuie sa o spun. Jucatoarele au si ele problemele lor, am si eu probleme cu felul in care antrenez, dar cand un joc se schimba asa cum s-a intamplat astazi, nu este ok deloc", a declarat selectionerul Romaniei. Nationala feminina de handbal a Romaniei a pierdut clar duelul cu Rusia , din grupele principale ale Campionatului Mondial, dupa o repriza secunda de cosmar.Elevele lui Ambros Martin s-au impus la o diferenta de 9 goluri, scor final 27-18.Urmatoarele meciuri ale "tricolorelor" vor fi cele cu Suedia, de marti, si cu Japonia, de miercuri, ambele transmise in direct pe site-ul Ziare.com.