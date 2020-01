Spania castiga Campionatul European de handbal dupa o finala de infarct cu Croatia

Ziare.

com

Ibericii nu au avut o misiune deloc usoara, iar in ultimul act au trecut de Croatia, scor 22-20. O finala care s-a decis in ultimele secunde, cand Croatia putea egala la 21, dar Karacici a facut stupid cativa pasi in plus..Spania a preluat din nou mingea si a inchis finala pentru aur.Spania a condus si la pauza la limita, scor 12-11.Croatii au dominat fondul sonor din tribunele arenei din Stockholm, capitala Suediei, dar Spania a fost mai puternica. Spania a jucat cea de-a treia finala de European la rand si si-a aparat trofeul cucerit in 2018, chiar in Croatia, dupa victoria cu Suedia.Castigatoarea de la EURO va merge direct la JO 2020 de la Tokyo, dar si la CM 2021 din Egipt. Medaliatele cu argint si bronz, Croatia si Norvegia, merg si ele in Africa fara sa mai treaca prin calificari.Croatia se calificase in finala dupa un meci interzis cardiacilor, acolo unde Zeljko Musa a marcat golul victoriei cu Norvegia, scor 29-28, dupa 4 reprize consecutive de prelungiri.Nationala de handbal a Romaniei nu a mai participat la Campionatul European din 1996, atunci cand se clasa pe locul 9.Spania trece printr-o perioada perfecta in handbalul mondial, dupa ce in luna decembrie a pierdut finala CM de handbal feminin cu Olanda, prinzand totusi argintul mondial.