Surpriza de proportii in cea de-a doua semifinala de la Campionatul Mondial de handbal feminin

Dupa ce in prima semifinala, Rusia a fost invinsa neasteptat de Olanda , in cea de-a doua, Norvegia a pierdut surprinzator in fata Spaniei.Ibericele s-au impus cu 28-22, dupa ce la pauza scorul a fost egal, 13-13.Reprezentativa antrenata de Carlos Viver a facut o repriza secunda incredibila, in care nordicele au fost capabila sa marcheze doar de 9 ori in poarta veteranei Silvia Navarro.Astfel, Spania si Olanda isi vor disputa in premiera finala Campionatului Mondial de handbal feminin.Ultimul act al competitiei din Japonia e programat duminica dupa-amiaza.In finala mica se vor duela Norvegia si Rusia, considerate mari favorite inaintea semifinalelor.Reamintim ca nationala Romaniei a terminat pe locul 12 la acest turneu final.I.G.