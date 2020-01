Surpriza uriasa la debutul Europenelor de handbal. Marea favorita Franta a fost invinsa de o natiune care nu conteaza in acest sport

Ziare.

Acolo, in a doua zi de competitie, Franta lui Karabatici, una din marile favorite la aurul continental, de trei ori campioana europeana in palmares, bronzul mondial de anul trecut, a fost invinsa in primul meci al fazei grupelor de Portugalia, o natiune care nu spune nimic in handbal, scor 28-25. Franta mai este de doua ori campioana olimpica si de 6 ori mondiala in istoria sa, ultima data in 2017, la ea acasa.Meciul a facut parte din grupa D, iar la pauza lusitanii avea deja un gol avans pe tabela, scor 12-11. Partida a avut loc la Trondheim in Norvegia.Portugalia e prezenta la al 5-lea European, cel mai bun rezultat fiind locul 7 din 2000. La Mondiale a participat de doar 3 ori, cea mai buna pozitie fiind locul 12 din 2003.In al doilea meci al grupei, in prima etapa a acestei faze, una din tarile gazda, Norvegia, a trecut clar de Bosnia, scor 32-26.Clasamentul grupei in acest moment:S-au mai jucat vineri:Primele doua clasate din fiecare grupa merg in grupele principale, programate intre 17-22 ianuarie. Semifinalele au loc apoi pe 24 ianuarie, iar marea finala e programata la Stockholm pe 26.Turneul este in intregime televizat pe Digisport, Telekom Sport si LookTV.Spania este campioana europeana en-titre. Aurul continental isi va asigura biletele automat catre JO 2020 de la Tokyo, dar si pentru CM 2021 din Egipt, acolo unde vor merge direct si locurile 2 si 3 de la acest European, acolo unde Romania nu s-a calificat.