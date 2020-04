Un antrenor suedez e revoltat: Dumnezeule, in Romania totul e posibil!

Ziare.

Incepand cu 31 mai, meciurile din ligile nationale ale Romaniei vor fi reluate, fapt ce a starnit furia lui Ryde.Suedezul este revoltat si de faptul ca in doar 22 de zile sunt programate 10 meciuri."99% dintre sporturile de echipe sunt anulate deoarece oamenii sunt mai importanti decat banii. Apoi, Federatia Romana de Handbal decide ca liga sa fie terminata. Va reincepe pe 31 mai si vor fi 10 meciuri in 22 de zile. Dumnezeule, totul este posibil in Romania!!!", a scris pe Twitter Tomas Ryde.Decizia de a reincepe meciurile a starnit si furia jucatoarei Marta Lopez de la SCM Ramnicu Valcea.Partidele se vor disputa fara spectatori.C.S.