Un campion olimpic si mondial are coronavirus

Larsen a mentionat ca se simte bine, dar atrage atentia ca virusul se poate raspandi fara sa-ti dai seama ca il ai."M-am imbolnavit vineri si am fost testat in aceeasi zi, dar m-am facut bine pana cand am primit raspunsul, duminica. Nu au fost cele mai bune doua zile, dar cu siguranta nici cele mai rele. As vrea sa subliniez ca era putin probabil sa am acest virus. Nu am mers in zone aglomerate si, din ce stiu, niciun coleg nu a avut contact cu cineva din zona rosie.Puteam sa consider ca este doar o raceala normala si apoi ma simteam bine. Porbabil as fi fost si la supermarket, stiu un magazin frumos unde merg doar eu si oamenii in varsta. Probabil as fi discutat cu doamnele in varsta despre cat de ridicol e faptul ca nu se mai gaseste hartie igienica. Ideea e ca trebuie sa ne distantam fiecare pentru a ne asigura ca boala nu ajunge la cei care nu se pot lupta cu ea", a scris Larsen pe Instagram.Larsen evolueaza la echipa germana Rhein Neckar Lowen si a castigat titlul olimpic si pe cel mondial cu Danemarca.C.S.