"Amenda uriasa pentru Hexi Pharma, care va fi dizolvata. Directorul companiei, 3 ani de inchisoare cu executare"

Instanta a decis dizolvarea companiei Hexi Pharma Co si a mentinut mai multe masuri preventive fata de aceasta societate.Tribunalul Bucuresti a obligat firma sa plateasca mai multe sume de bani catre zeci de unitati de spital si a decis mai multe confiscari.Potrivit minutei instantei,, directorul general al Hexi Pharma, a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu executare, iar Mihail Leva, directorul de productie al companiei, a primit o sentinta de 3 ani si 8 luni de inchisoare.Potrivit minutei, Tribunalul Bucuresti a dispussumele de bani obtinute de catre inculpata Hexi Pharma de la 205 spitale care nu s-au constituit parti civile in dosar.In plus, firma trebuiecatre 128 de unitati medicale, care s-au constituit parti civile in aceasta speta foarte complexa.Decizia in acest caz poate fi contestata cu apel.Procurorii Parchetului instantei supreme au trimis in judecata in luna martie 2017, la Tribunalul Bucuresti, dosarul Hexi Pharma, in care firma lui Dan Condrea este acuzata de 340 de infractiuni de inselaciune, de uz de fals si de participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor.In acest dosar sunt judecati si Flori Dinu, directorul general al Hexi Pharma, pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata (49 de acte materiale) si pentru participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, precum si Mihail Leva, directorul de productie al companiei, pentru fals in inscrisuri in cazul a 33 de acte materiale.Anchetatorii sustin, in rechizitoriu, ca, in perioada 1 iunie 2010 - 16 mai 2016, Hexi Pharma a indus in eroare reprezentantii a 340 de unitati sanitare "prin prezentarea ca adevarata a unor calitati mincinoase ale produselor proprii, referitoare la concentratia substantelor active si la eficienta biocida, precum si prin utilizarea de mijloace frauduloase constand in etichete si alte inscrisuri ce atesta elemente de conformitate nereale, determinandu-i in acest mod sa incheie contracte de achizitie de produse biocide si pricinuindu-le o paguba".Dan Condrea, patronul Hexi Pharma, in varsta de 41 de ani, a murit in mai 2016, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac, pe un drum judetean, intre localitatile Corbeanca si Buftea.