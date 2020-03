Guvernul ar vrea sa preia Hexi Pharma, dar instanta mentine interdictia firmei de a produce biocide

Povestea companiei Hexi Pharma

Vorbim despre masuri care au fost luate inca din momentul deschiderii anchetei si prelungite succesiv, inclusiv prin decizia de condamndare data in acest caz.In urma cu doua saptamani, surse guvernamentale declarau ca Executivul ar putea rechizitiona fabrica de biocide Hexi Pharma, inchisa in urma tragediei de la Colectiv, cand s-a descoperit ca aceasta firma livrase spitalelor din Romania dezinfectanti neconformi.Toate utilajele fostei fabrici inca exista, iar cu ajutorul specialistilor Ministerului Apararii vor fi repuse in functiune, aratau sursele citate. Ministrul de Finante a confirmat aceasta intentie de preluare . Intrebat despre productia de biocide, Florin Citu a explicat: "Hexi Pharma. Cred ca acolo este solutia. Daca este nevoie de finantare, vom sprijini."Dan Condrea, patronul Hexi Pharma, a murit in mai 2016, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac, pe un drum judetean, intre localitatile Corbeanca si Buftea.Totusi, ancheta deschisa de procurori in acest caz s-a lasat cu inculparea societatii si a doi directori ai companiei.In prima instanta, in ianuarie 2019, compania Hexi Pharma a fost condamnata la o amenda penala de 2,6 milioane de lei pentru inselaciune, uz de fals si participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, potrivit unei decizii date de Tribunalul Bucuresti.Instanta a decis dizolvarea companiei Hexi Pharma Co si a mentinut mai multe masuri preventive fata de aceasta societate.Tribunalul Bucuresti a obligat firma sa plateasca mai multe sume catre zeci de unitati de spital si a decis confiscari.Cazul este acum pe rolul Curtii de Apel Bucuresti. La termenul de joi, judecatorii au mentinut aceste masuri preventive fata de Hexi Pharma pentru urmatoarele 60 de zile.a) Interdictia initierii procedurii de dizolvare sau de lichidare a persoanei juridice;b) Interdictia initierii fuziunii, a divizarii sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice;c) Interzicerea instrainarii activelor societatii, cu exceptia materiilor prime si ambalajelor existente in stocul acesteia;d) Interzicerea platilor si transferurilor banesti, cu exceptia celor necesare pentru plata utilitatilor si salariilor, precum si a urmatoarelor plati, pentru acoperirea cheltuielilor necesare cu:- mentenanta sistemelor de detectie si stingere incendiu; - serviciile de paza; - service mentenanta stivuitor;-asigurari Casco si RCA, combustibil,revizii si inspectii periodice pentru autovehicul Seat cu numarul de inmatriculare B41 HXI.- consumabile birotica necesare in activitatea curenta;- taxele vamale, transport si TVA pentru materie prima comandata anterior luarii masurilor preventive in prezentul dosar;- contributii la bugetul consolidat al statului;- cheltuielile cu arhivarea documentelor firmei (altele decat cele indisponibilizate ori ridicate de catre organele de urmarire penala),- plata sumei de 3546,00 lei inclusiv TVA pentru reinnoirea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor aferenta functionarii punctului de lucru al subscrisei, situat in comuna Mogosoaia, str. Buiacului, nr. 81;e) Interzicerea producerii si comercializarii de produse biocide.Decizia este definitiva, potrivit portalului instantelor.