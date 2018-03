Sefa Inaltei Curti: Ma rog la Dumnezeu ca Dosarul Hexi Pharma sa nu vina curand la ICCJ, ca nu avem unde sa-l depozitam

"Legi multe si imperfecte"

Ea s-a plans ca "nimeni" nu s-a gandit la destinatarul final al oricarei reforme in Justitie - cetateanul."Am constatat ca a fost finalizat Hexi Pharma, ma rog la Dumnezeu ca acest dosar sa nu vina curand la ICCJ, ca nu avem unde sa-l depozitam. Am vazut ca s-a finalizat Mineriada.ICCJ nu are o sala in care acest dosar sa fie judecat, am incheiat protocoale cu Curtea Militara de Apel si sa ne rugam la alte instante pentru a ne gazdui. Aceasta este realitatea din Romania, dar nimeni nu s-a gandit sa indrepte in primul rand aceasta strambatate din Justitia din Romania", a declarat Tarcea.Cristina Tarcea a avut un mesaj dur si in urma cu o saptamana, la bilantul DNA: Legea trebuie sa fie buna, clara si nu trebuie schimbata ori de cate ori cineva are vreun interes Dosarul Hexi Pharma este pe rolul unei instante inferioare, Judecatoria Sectorului 5 din Bucuresti. Cazul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 este pe rolul Inaltei Curti, dar dosarul este judecat la Curtea Militara de Apel din Bucuresti, deoarece sunt multe volume de urmarire penala, multi inculpati, martori si parti civile.Cristian Tarcea a continuat discursul privind reforma Justitiei:"Nu pot sa nu remarc ca Justitia de 28 de ani traverseaza perioade interesante. Din 4 in 4 ani a inceput sau s-a finalizat ceea ce in opinia unora inseamna reforma a Justitiei. Rezultatul? Legi multe si imperfecte, sistem haotic al cailor de atac, noi Coduri, instante supraaglomerate, au avut drept efect ingreunarea procedurilor.Ma doare sa spun ca pot sa accept ideea ca nimeni nu s-a gandit la efortul pe care un magistrat il face pentru a lucra in aceste conditii. Dar nu accept ca nimeni nu s-a gandit la destinatarul final al oricarei reforme - cetateanul", a declarat sefa Inaltei Curti.