Hidroelectrica e exasperata de controale: Suntem acuzati ba ca vindem prea ieftin, ba prea scump

"In ultima vreme suntem paralizati de controale, avem controale de la toti: de la Curtea de Conturi, de la ANAF, de la Consiliul Concurentei, de la ANRE. Poate ca este o coincidenta ca au venit toti in acelasi timp. Suntem acuzati ba ca vindem prea ieftin, ba prea scump...", a spus seful Hidroelectrica.Intrebat daca, in opinia sa, aceste controale arata ca Hidroelectrica este tinta unor atacuri, el a replicat: "Dati-mi voie sa nu raspund, dar poate va veni o zi cand vom vorbi despre asta".Badea s-a referit si la investigatia anuntata luni de Consiliul Concurentei cu privire la activitatea producatorului de energie din perioada 2017-2018, avand suspiciunea ca Hidroelectrica, prin comportamentul sau de ofertare, a limitat cantitatea de energie comercializata pe unele segmente de piata (in principal pe Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU), in scopul realizarii unor oferte cu preturi mai ridicate pe Piata de Echilibrare (PE)."Piata de Echilibrare nu este o piata voluntara. Producatorii de energie vand pe aceasta piata la solicitarea Dispeceratului Energetic National (DEN), atunci cand sunt dezechilibre in sistem.Va aduc aminte ca, in perioada ianuarie-februarie-martie 2017, pe piata era un deficit evident de energie, in timp ce exportul era foarte mare. Mai exact, traderii, furnizorii se plangeau de un pret mare, dar pe de alta parte notificau in dezechilibru, adica ei contractasera energia pe care nu o aveau si acum mergeau sa cumpere energie de pe Piata de Echilibrare, la un pret mai mare", a aratat oficialul Hidroelectrica.Potrivit acestuia, traderii de energie preferau sa cumpere energia mai scumpa de pe Piata de Echilibrare pentru a o vinde si mai scump la export, comportament care, la randul sau, ar fi trebuit investigat de autoritati, ceea ce nu s-a intamplat.El considera ca acest comportament al traderilor a pus o presiune foarte mare pe producatorii de energie, care au fost nevoiti, la solicitarea DEN, sa vanda mai multa energie pe Piata de Echilibrare, acest lucru ducand, la randul sau, la dezechilibrarea propriilor prognoze si portofolii ale producatorilor."Nu am vazut ca ANRE si Consiliul Concurentei sa investigheze comportamentul acestor jucatori in piata, care au pus in pericol echilibrul sistemului energetic, echilibru care a fost restabilit numai dupa ce a fost modificata hotararea de guvern privind gradul de umplere a lacurilor, astfel incat Hidroelectrica sa poata produce mai mult", a mai spus Badea.El a aratat ca situatia s-a imbunatatit recent, cand ANRE a modificat reglementarile, astfel incat pretul pe Piata de Echilibrare este mai mare cu 450 de lei fata de pretul de inchidere a pietei din PZU, fata de diferenta de 250 de lei de pana atunci, ceea ce va descuraja traderii din piata sa utilizeze Piata de Echilibrare.Referitor la acuzatiile Consiliului Concurentei privind limitarea cantitatilor de energie comercializate pe alte piete, Badea a spus: "Banuiesc ca se refera la rezervele din lacuri, insa nivelul acestora este stabilit luna de luna impreuna cu Apele Romane".De asemenea, Badea a adaugat ca Hidroelectrica vinde majoritatea energiei in contracte pe termen lung si, pe baza prognozelor meteo, isi face echilibrarea finala pe Piata pentru Ziua Urmatoare.Totodata, intrebat daca, din punctul sau de vedere, Hidroelectrica a avut in aceasta perioada o pozitie dominanta in piata si a abuzat de ea, asa cum suspecteaza Consiliul Concurentei, Badea a raspuns:"Nu-mi dau seama, nu comentez. Nu stim inca de ce suntem acuzati. Saptamana trecuta am avut control inopinat, am depus toate actele, vom coopera cu dansii, vom contracta servicii juridice specializate si ne vom apara cu toate mijloacele legale"., rezultatul net fiind de 1,36 miliarde de lei, fata de 1,22 miliarde de lei in 2016.Profit brut de anul trecut a fost de 1,603 de miliarde de lei, raportat la o cifra de afaceri de 3,254 miliarde lei si o EBITDA de 69%.De asemenea, in primul semestru al anului 2018, societatea a avut un profit brut de 1,161 miliarde lei, la o cifra de afaceri de 1,992 de miliarde de lei, EBITDA pentru primul semestru al anului in curs fiind de 73%.Luni, Consiliul Concurentei a anuntat ca a demarat o investigatie avand suspiciunea ca Hidroelectrica, prin comportamentul sau de ofertare, a limitat cantitatea de energie comercializata pe unele segmente de piata, in scopul realizarii unor oferte cu preturi mai ridicate pe Piata de Echilibrare.In acest context, Bogdan Chiritoiu, presedintele institutiei, a declarat ca, pana acum, furnizorii au fost cei care au suportat aceste pierderi, insa consumatorii ar fi avut si ei de suferit daca practica ar fi continuat.