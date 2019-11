Hidroelectrica a propus ANRE sa preia din consumatorii casnici, pretul sa nu creasca, iar piata sa fie liberalizata de la 1 ianuarie

Ziare.

"Ca urmare a invitatiei primite de la ANRE pentru a discuta pe marginea proiectului de ordin care se pliaza pe calendarul de dereglementare propus Comisiei Europene, am avut mai multe discutii vizavi de iminenta cresterii pretului daca s-ar dereglementa piata si s-ar trece din nou la piata libera de la 1 ianuarie", a precizat, joi, Bogdan Badea, directorul general al producatorului de energie hidro.Acest draft de ordin prevede ca Hidroelectrica si Nuclearelectrica vor acoperi intregul necesar de energie electrica al populatiei de la 1 ianuarie, la preturi mai mici decat cele din piata libera, ceea ce ar afecta foarte mult producatorul hidro."Pozitia Hidroelectrica a fost urmatoarea: in primul si-n primul rand, noi sustinem trecerea la piata libera de la 1 ianuarie, intrucat avem un regulament european care trebuie respectat.A doua chestiune este ca, daca intelegem problema legata de prevederile OUG 114 si de faptul ca furnizorii de ultima instanta nu au achizitionat energia, asteptand ca ANRE sa le dea energie de la producatori, am propus sa preluam noi, ca perioada de tranzitie, sa ni se cesioneze pe o perioada de maximum un an contractele pe care ei considera ca nu le mai pot sustine la actualele preturi, astfel incat sa mentinem pretul la populatie, sa nu creasca, iar in acelasi timp furnizorii de ultima instanta sa aiba posibilitatea sa achizitioneze din piata libera pentru urmatoarea perioada energia necesara", a sustinut Badea.Potrivit acestuia, Hidroelectrica este de acord sa suporte inclusiv costurile de facturare catre acesti clienti casnici."Intrucat Hidroelectrica nu are logistica necesara pentru a factura energia catre consumatorii casnici, suntem de acord sa suportam si costurile de facturare, de management al intregii operatiuni, astfel incat, pentru consumatori, sa nu se simta nimic, sa nu creasca pretul si, in acelasi timp, sa fie respectata si legislatia europeana si sa liberalizam piata", a adaugat Badea.El nu a putut spune cati consumatori casnici poate alimenta Hidroelectrica, precizand ca este nevoie de o analiza in acest sens, impreuna cu furnizorii de ultima instanta."Parerea mea este ca, oricum, asa cum este proiectul de ordin al ANRE, Hidroelectrica si Nuclearelectrica trebuie sa asigure 100% din consumul casnic in ianuarie si 80% in februarie.Ca atare, daca am fi obligati sa suportam toate aceste lucruri la un pret mult sub pretul pietei, ma gandesc ca putem suporta in orice context, la un pret reglementat, asa cum l-a reglementat ANRE - nu comentez ca e bine sau rau - dar in acelasi timp sa putem avea o piata libera si sa respectam legislatia europeana, in final", a subliniat seful producatorului de energie.Badea a reiterat faptul ca Hidroelectrica este total impotriva acelui proiect de ordin, care face discriminare intre producatori, nu respecta legislatia europeana si creeaza producatorului hidro probleme comerciale si alte prejudicii.El a amintit ca a atras atentia asupra impactului negativ al OUG 114 si al Ordinului 10 al ANRE, privind implementarea OUG, lucruri care s-au adeverit: pretul pe piata concurentiala a crescut, iar cel pentru consumatorii casnici nu a scazut."Daca scopul acestei reglementari este sa mentinem pretul energiei la populatie, cred ca solutia propusa de noi este una viabila. Daca sunt alte scopuri, sa intelegem si noi care sunt scopurile respective", a mai spus Badea.Hidroelectrica a inaintat aceasta propunere catre ANRE si Ministerul Energiei in urma cu doua zile, dar nu a primit niciun raspuns pana acum.