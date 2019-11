Presedintele Hidroelectrica spune ca risca insolventa, din cauza unui ordin al ANRE

Ziare.

Badea a precizat ca totul a plecat de la OUG 114, adoptata de Guvern in decembrie 2018, care a reintrodus piata reglementata la producatori, desi aceasta fusese complet liberalizata la 1 ianuarie 2018."Ne aflam intr-un moment critic. Noi suntem in Romania ordonantei 114, suntem in noiembrie si imi amintesc, nu cu bucurie, ca atunci cand a fost emisa celebra ordonanta si ordinul 10 al ANRE, Hidroelectrica a atras atentia asupra unor elemente: pretul la populatie nu va scadea. Nu a scazut.Mai mult, pe statistici veti observa o migratie din regim reglementat in regim concurential a unui TWh, ceea ce inseamna ca piata concurentiala a oferit mai multe beneficii consumatorilor finali", a spus acesta, la conferinta "Focus Energetic".El a amintit ca, in acelasi timp, preturile pe piata concurentiala au crescut."Da, au crescut preturile si este un element asupra caruia Hidroelectrica a atras atentia: cand se va reveni la piata reglementata, pretul pe pietele concurentiale va creste. Avand toate aceste date - pretul la consumator nu a scazut, pe piata concurentiala a crescut - nimeni nu-si pune problema 'ce ne-am propus si unde am ajuns, cum mergem mai departe?'Imi este foarte greu sa explic actionarilor de ce Hidroelectrica a fost obligata sa suporte o pierdere de 189 de milioane de lei pana in acest moment, diferenta dintre pretul din piata concurentiala si cel reglementat si de ce subventionam alte companii", a continuat oficialul Hidroelectrica.Potrivit acestuia, asa-zisul "calendar de dereglementare" initiat de ANRE, care prevede revenirea la piata libera in urmatorul an si jumatate, nu face decat sa continue prevederile din OUG 114."Din nou se spune ca, daca s-ar reveni brusc la piata libera, de la 1 ianuarie ar creste pretul. Ma intreb daca falsa problema a cresterii preturilor nu a fost aruncata ca sa justifice alte lucruri. In piata libera ne simteam bine cu totii, de ce a fost nevoie sa ne intoarcem cu zeci de ani in urma?", s-a intrebat el.Bogdan Badea s-a referit si la un nou proiect de ordin al ANRE, potrivit caruia Hidroelectrica si Nuclearelectrica vor fi obligate, de la 1 ianuarie 2020, sa acopere intregul consum de electricitate al populatie.In aceasta situatie, Hidroelectrica va fi nevoita sa cumpere energie din piata concurentiala, pentru a o livra pe piata reglementata, ceea ce a dus la intrarea in insolventa a companiei in trecut."Privesc cu ingrijorare proiectul de ordin ANRE. Sunt extrem de ingrijorat daca Hidroelectrica si Nuclearelectrica vor trebui sa suporte tot consumul reglementat de la 1 ianuarie. Vrem sa ajungem in situatia in care Hidroelectrica va reintra in insolventa prin supracontractare prin reglementare? Este vreo strategie ca Hidroelectrica sa reintre in insolventa?Unul dintre principalele motive privind intrarea in insolventa a fost supracontractarea si nu pot sa nu-mi amintesc de trecut, nu pot sa nu fac o paralela intre ce s-a intamplat atunci si acum", a continuat Badea.Acesta a precizat ca va contesta acest ordin prin toate mijloacele posibile."Hidroelectrica va fi pusa sa cumpere din piata si sa dea la pret subventionat. Va spun ca nu vom face acest lucru si vom ataca acest ordin cu toate mijloacele. Nu am inteles de ce doar anumiti operatori, nu intelegem de ce a trebuit si care sunt beneficiile pentru populatie aceasta OUG 114, care nu a fost decat o lovitura pentru piata de energie", a adaugat seful Hidroelectrica.Potrivit acestuia, producatorul de energie hidro poate prelua toti consumatorii casnici din aceasta tara, pe piata concurentiala, fara ca pretul sa creasca de la 1 ianuarie."Colac peste pupaza, constatam ca Apele Romane s-a gandit sa creasca pretul pentru utilizarea apei cu 23%, chestiune care nu va afecta doar Hidroelectrica, ci si pe ceilalti producatori.Pentru Hidroelectrica, cheltuielile cu apa vor creste de la 334 milioane la 410 milioane. Deci, pe de o parte, suntem reglementati sa vindem la pret mic, iar, pe de alta parte, ne sunt majorate costurile", a atras atentia Badea.El a subliniat ca se va adresa si Comisiei Europene."Daca nu vom gasi intelegere in Romania, ne vom adresa Comisiei Europene. Ne adresam deja si vom contesta, sunt prea multe semne de intrebare", a subliniat seful producatorului de energie hidro.