Hidroelectrica a castigat in Elvetia procesul cu EFT, in valoare de peste 42,5 milioane de euro

Prin solutia pronuntata la data de 24 decembrie 2018 de Tribunalul Arbitral constituit la Berna, in Elvetia, a dat castig de cauza Hidroelectrica in procesul cu Energy Financing Team (EFT) AG, potrivit unui comunicat de presa."Tribunalul Arbitral a respins integral pretentiile EFT AG in cuantum de 80 milioane de euro (micsorate in cursul procedurii, ulterior apararii formulate de Hidroelectrica, la 42,6 milioane de euro plus dobanda de 5%/an, incepand cu anul 2013), reprezentand despagubiri ca urmare a pretinsei neexecutari culpabile de catre Hidroelectrica a Contractului de furnizare energie electrica incheiat intre parti", se scrie intr-un comunicat transmis vineri de Hidroelectrica.In esenta, Tribunalul a retinut ca legea aplicabila dreptului EFT AG la eventuale despagubiri, ca urmare a denuntarii contractului este legea romana aplicabila insolventei Hidroelectrica, respectiv Legea nr. 85/2006, si nu legea aleasa de parti ca fiind aplicabila contractului, respectiv legea elvetiana, cum a sustinut EFT."Astfel, in conformitate cu legea determinata ca fiind aplicabila, Tribunalul a retinut ca EFT AG nu este indreptatita la obtinerea despagubirilor solicitate si a respins in integralitate pretentiile EFT in acest sens.Tribunalul Arbitral a obligat, de asemenea, societatea EFT AG sa plateasca Hidroelectrica 557.256,5 euro, 596.593,6 lei si 9.272,18 franci elvetiei cu titlul de cheltuieli de judecata", au detaliat reprezentantii Hidroelectrica.Hidroelectrica a fost reprezentata in acest proces arbitral international de societatile de avocatura Leaua Damcali Deaconu Paunescu si LDDP.