Hidroelectrica si Nuclearelectrica vor trebui sa livreze pana la 65% din productie pe piata reglementata, cu un profit de 5%

"Obligatiile de vanzare a unor cantitati ferme de energie electrica pe baza de contracte reglementate sunt stabilite de ANRE in ordinea ascendenta a preturilor determinate pe baza prezentei metodologii: pentru producatorii care detin/exploateaza comercial unitati/grupuri nuclearelectrice si/sau hidroelectrice dispecerizabile; pentru producatorii care detin/exploateaza comercial unitati/grupuri dispecerizabile in cogenerare, care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus; pentru producatorii care detin/exploateaza comercial unitati/grupuri dispecerizabile termoelectrice, altele decat cele care se incadreaza in prevederile lit. b)", se arata in proiect.In cazul Hidroelectrica si Nuclearelectrica, este vorba despre maximum 65% din productie.Practic, ANRE va directiona in primul rand productia acestor centrale catre populatie si, daca mai este nevoie, va solicita acest lucru si altor producatori, in ordinea ascendenta a preturilor.Producatorii care livreaza energie populatiei o vor putea face la preturi care le permit obtinerea unui profit reglementat de 5% din suma costurilor justificate, aferente activitatii de producere a energiei electrice si, dupa caz, termice.Costurile inregistrate suplimentar in perioada anterioara pot fi recunoscute daca au fost diferente mai mari de 10% si daca nivelul hidraulicitatii a fost mai mic cu 15% decat cel prognozat."ANRE stabileste nivelul justificat al pretului mediu de achizitie a combustibilului pentru perioada contractuala, pe baza analizei comparativ detaliate a pretului mediu de achizitie a combustibilului realizat in perioada contractuala anterioara si a valorilor previzionate pentru perioada contractuala", se mai arata in documentul mentionat.Potrivit notei de fundamentare, aceasta reglementare va oferi predictibilitate, atat pentru producatori, cat si pentru furnizorii de ultima instanta, in ceea ce priveste cantitatile vandute/cumparate si veniturile/costurile aferente.Totodata, "pentru clientii casnici din portofoliul furnizorilor de ultima instanta se asigura achizitia cantitatilor de energie electrica necesare, la pret reglementat, si se asigura stabilitatea preturilor la clientii casnici".Guvernul a aprobat, pe 21 decembrie, OUG 114/2018, care prevede ca, "pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022, pentru clientii casnici, furnizarea de energie electrica se realizeaza in conditii reglementate, de catre ANRE".