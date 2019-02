Honda inchide singura uzina din Marea Britanie: 3.500 de oameni raman fara loc de munca

Ziare.

Inchiderea acestei uzine, amplasata in sud-vestul Marii Britanii, a fost anuntata in premiera de Sky News si BBC, iar ulterior a fost confirmata si de deputatul conservator din regiunea Swindon, Justin Tomlison.Decizia celor de la Honda de a inchide uzina de la Swindon, care potrivit presei britanice ar urma sa fie anuntata in mod oficial marti dimineata, este o noua lovitura pentru Guvernul de la Londra care se lupta sa mentina atractivitatea tarii in pofida turbulentelor provocate de Brexit si a incertitudinilor care exista in mediul industrial cu privire la consecintele iesirii din UE fara un acord.In urma cu doar doua saptamani, un alt constructor auto japonez, Nissan, a provocat o surpriza prin anuntul ca a renuntat la planurile privind constructia modelului crossover X-Trail la uzina sa de la Sunderland (nord-estul Marii Britanii) . Nissan, Honda si un al treilea producator nipon Toyota, sunt responsabile impreuna pentru aproape jumatate din automobilele construite in Marea Britanie.Pe langa Brexit, sectorul auto din Marea Britanie se confrunta cu numeroase provocari, precum scaderea vanzarilor de automobile diesel sau incetinirea pietei auto chineze. La inceputul anului, producatorul auto britanic Jaguar Land Rover a anuntat ca va renunta la 4.500 de locuri de munca, adica 10% din efective. La randul sau grupul american Ford va renunta la 1.000 de locuri de munca din Marea Britanie, in cadrul unui amplu plan de restructurare a operatiunilor din Europa.