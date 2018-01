"Horia Uioreanu a fost condamnat definitiv la 6 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul de mita"

Ziare.

Completul a decis sa reduca cu 2 luni sentinta data in prima instanta de Tribunalul Cluj si sa schimbe incadrarea juridica a uneia dintre faptele de care fostul sef al CJ Cluj era acuzat, din complicitate la spalare de bani in tentativa de spalare de bani, relateaza Digi24.Urmeaza ca, dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege, Horia Uioreanu sa fie incarcerat.In 2014, Horia Uioreanu a fost retinut, arestat preventiv si ulterior trimis in judecata pentru infractiunile de luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani.In acelasi dosar au mai fost trimise in judecata si alte persoane, printre care oameni de afaceri, pentru care Curtea de Apel Cluj a mentinut astazi in mare pedepsele date pe fond, reducandu-le doar cu cateva luni pentru fiecare.In rechizitoriul intocmit de procurori se arata ca, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu "a pretins de la Pogacean Vasile suma totala de 693.224 lei din care, in perioada aprilie 2013 - mai 2014, in mod repetat, a primit in zece transe suma totala de 134.500 lei pentru ca, in exercitarea functiei sale, sa directioneze alocari bugetare din bugetul CJ Cluj nemijlocit sau prin mecanismele de finantare reglementate de OUG nr. 28/2013 catre unitati administrativ teritorial din judetul Cluj, in vederea finantarii contractelor pe care respectivele entitati le aveau cu societatea Sinai Compimpex SRL, detinuta de inculpatul Pogacean Vasile".De asemenea, el "a pretins de la inculpatul Ioan Bene suma totala de 300.000 lei, din care in perioada octombrie 2012 - martie 2014, in mod repetat, a primit in sapte transe suma totala de 278.000 lei pentru ca, in exercitarea functiei sale, sa directioneze alocari bugetare din bugetul CJ Cluj nemijlocit in vederea platii contractelor derulate de SCC Napoca SA detinuta de inculpatul Ioan Bene".Mai mult, conform rechizitoriului si probelor aflate la dosar, Horea Uioreanu si Ioan Bene intocmeau acte in fals, ca sa disimuleze actele de coruptie.Horia Uioreanu a mai fost condamnat definitiv in decembrie anul trecut de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la savarsirea infractiunii de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii de foloase necuvenite.