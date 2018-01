Fostul sef al ANI spune ca numele lui a fost folosit in cazul Arsene-"Pinalti" fara stiinta sa

Ziare.

Reactia a venit dupa ce, marti, in presa au aparut stenograme din dosarul sefului CJ Neamt, in care este mentionat de cateva ori si Horia Georgescu."Atat DNA cat si instanta de judecata au stabilit, in mod clar si fara echivoc ca 'Remiterea sumei de bani NU a avut finalitatea urmarita...' (adica realizarea traficului de influenta la Horia Georgescu).De asemenea, numele meu nu apare in niciun proces verbal de interceptare a comunicatiilor de orice natura, astfel cum rezulta din documentele facute publice de catre parchet si instanta de judecata.", a scris pe Facebook Horia Georgescu.De asemenea, sia reactionat marti seara, dupa ce numele sau a fost mentionat de mai multe surse din mass-media ca fiind cel al jurnalistului care apare in stenograme."Nu am nicio calitate in dosarul DNA in care este implicat Ionel Arsene si in niciun alt dosar. Nici macar cea de martor. (...) In afara celor doua fraze din denunt, 'redactorul-sef al Romaniei libere' nu este mentionat de nimeni, nicaieri. Si asta in conditiile in care vorbim de o lunga perioada in care toate conversatiile celor implicati au fost monitorizate. (...)Nu exclud nici ca mentionarea in denunt a 'redactorului sef al cotidianului Romania Libera' sa fi fost deliberata, parte a unei campanii mai largi a mafiei politice transpartinice impotriva tuturor celor care sustin lupta anticoruptie. Viteza cu care subiectul a fost umflat rapid, aproape concomitent, de B1 si de Antena 3, imi intaresc aceasta suspiciune", scrie Dan Cristian Turturica, in prezent redactor sef la Digi24.ro.Denuntul fostului edil al orasului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan (zis Pinalti), interceptari telefonice din 2013-2014, interceptari ambientale din iunie-noiembrie 2017, declaratii de martori, documente bancare si inscrisuri ANI sunt o parte din probele pe care procurorii DNA le au in cazul fostului deputat Ionel Arsene (PSD), in prezent presedinte al CJ Neamt.Detaliile apar in motivarea Tribunalului Bacau, care a respins vineri propunerea de arestare preventiva a politicianului. Procurorii DNA au contestat aceasta decizie, iar ultimul cuvant il vor avea magistratii Curtii de Apel Bacau.Arsene este acuzat oficial de trafic de influenta, procurorii spunand ca el ar fi primit bani pentru a interveni la ANI astfel incat un opozant al denuntatorului sa fie declarat incompatibil.C.B.