Magistratii ar putea pronunta azi decizia in primul dosar ANRP, in care sunt implicati Horia Georgescu si Ingrid Mocanu

Cererea de stramutare, pe 15 februarie

Unii dintre inculpati au facut plangere

Georgescu: Sunt nevinovat

Care sunt acuzatiile DNA

Ziare.

com

Cazul a ramas in pronuntare pe 16 ianuarie dupa aproape doi ani si jumatate de judecata, iar pronuntarea a fost amanata de doua ori. Procesul este pe masa judecatorului Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti. Decizia poate fi contestata la Inalta Curte.Dupa ce dosarul a ramas in pronuntare, unul dintre inculpati, avocata Ingrid Mocanu, a facut o cerere de stramutare la Inalta Curte. Motivul: ar exista suspiciuni rezonabile ca impartialitatea lui Tranca ar fi este afectata, in conditiile in care aceasta nu ar fi ezitat sa isi exprime public optiunile politice si adeziunea la ideile miscarii #rezist.Ingrid Mocanu a analizat activitatea pe Facebook a unui cont care ar fi apartinut magistratului. "Din activitatea de pe Facebook a doamnei judecator Anamaria Tranca rezulta ca aceasta are o opinie politica bine conturata, dand Like-uri unor postari care se refera la ironizarea partidelor de la putere (PSD+ALDE) si a liderilor politici ai acestor partide, atat cei anteriori, cat si cei prezenti (Victor Ponta, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu) ", arata Mocanu.Cererea de stramutare a ajuns pe masa magistratului Ionut Matei, fost vicepresedinte al Inaltei Curti. Pe 1 februarie, Mocanu a cerut fara succes recuzarea lui Ionut Matei, invocand ca pretext mai multe declaratii facute de Elena Udrea. Cererea de stramutare are ca termen de judecata data de 15 februarie.Saptamana aceasta, mai multi inculpati din acest dosar au facut o plangere penala la Parchetul General impotriva expertilor DNA din acest dosar. Este vorba de Horia Georgescu, fostul sef ANI, Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justitiei, Theodor-Catalin Nicolescu, fost deputat PNL, Ingrid Zaarour, fosta sefa a ANRP si Mihnea Iouras.Toti sunt fosti membri in Comisia pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul ANP si ii acuza pe expertii DNA de ilegalitati in efectuarea rapoartelor de evaluare ale unor terenuri, rapoarte pe baza carora s-a stabilit ca beneficiarii despagubirilor au primit compensatii supraevaluate.La ultimul termen din proces, Horia Georgescu a sustinut ca este nevinovat ."Astazi, dupa aproape trei ani, s-a finalizat prima faza a procesului penal in care am fost acuzat de DNA pentru abuz in serviciu, deoarece am votat rapoarte de evaluare supraevaluate, care nu respectau Standardele Internationale de Evaluare, desi acestea fusesera intocmite de experti autorizati.Prejudiciul comunicat mediatic si constatat de specialisti ai DNA in anul 2015 a fost estimat la 80 milioane euro. Am fost arestat preventiv timp de patru luni in mod abuziv si nejustificat", scrie Horia Georgescu, intr-o postare pe Facebook."Niciunul din cei peste 40 de martori audiati nu a declarat ca am incalcat vreo dispozitie legala sau ca am actionat cu interes pentru a favoriza persoane pe care nu le-am cunoscut niciodata.Expertii numiti de instanta spun ca nu exista prejudiciu, probele dovedesc ca am respectat legea. Astept ca judecatorul sa imi faca dreptate", a mai aratat Georgescu.In acest dosar, procurorii DNA au dispus, in 9 aprilie 2015, trimiterea in judecata a opt persoane care, la data faptelor, faceau parte din Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, precum si a patru inculpati care aveau calitatea de experti evaluatori autorizati.Astfel, in fata instantei au ajuns fostii deputati Marko Attila si Theodor Nicolescu, fostul presedinte al ANI Horia Georgescu, Ingrid Zaarour, Mihnea Remus Iuoras, Ingrid Luciana Popa-Mocanu, Remus Virgil Baciu si Constantin Catalin Canangiu. De asemenea, au fost trimisi in judecata expertii evaluatori Gheorghe Visoiu, Alexandru-Florin Hanu, Neculai Nistor si Dorin-Cornel Drula.Dosarul a fost trimis initial instantei supreme, insa ulterior a fost mutat la Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor au demisionat din Parlament.